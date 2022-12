Nuovo Google Pixel per Natale? il 6a è in SUPER OFFERTA su Amazon

Se state cercando un nuovo smartphone per Natale vi segnaliamo quest’ottima offerta di Amazon: attualmente, infatti, il Google Pixel 6a è disponibile al prezzo scontato di 353 euro invece di 459 euro con uno sconto di oltre 100 euro che rende il mid-range di casa Google ancora più conveniente.

Da notare, inoltre, che è possibile puntare sull’acquisto in 5 rate mensili da 70 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. L’offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato. Per sfruttarla è possibile utilizzare il link qui di sotto:

Google Pixel 6a protagonista delle offerte Amazon di Natale

Il Pixel 6a è lo smartphone compatto di riferimento del mercato, in grado di garantire prestazioni da vero top di gamma ad un prezzo contenuto e con dimensioni ridotte. Lo smartphone può contare sul SoC Google Tensor, garanzia di prestazioni al top.

Il SoC è supportato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 4.410 mAh. C’è anche un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD. A completare le specifiche dello smartphone troviamo una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 12 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel. Il sistema operativo è Android 13 in una versione curata direttamente da Google. Il supporto software futuro è garantito per un lungo periodo.

Il Pixel 6a è acquistabile al prezzo scontato di 353 euro invece di 459 euro, con consegna garantita per Natale in caso di acquisto in questo momento. Lo sconto di 100 euro rende lo smartphone ancora più completo e conveniente, con un rapporto qualità/prezzo al top del mercato. C’è poi la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 70 euro. Per sfruttare la promozione è possibile utilizzare il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.