Nuovo Echo Dot: il modello 2022 torna in sconto del 50% (29,99€)

Amazon ha ancora qualche regalo da farti. Il nuovo Echo Dot del 2022, lo smart speaker più venduto in assoluto, è tornato in sconto del 50% in queste ultime ore. Grazie all’offerta di oggi, lo paghi soltanto 29,99 euro invece di 59,99 euro, che è il prezzo consigliato di vendita al pubblico.

L’offerta scade alle 9:00 di domani, mercoledì 28 dicembre. Quelli rimasti sono gli ultimi pezzi, affrettati prima che termini la disponibilità. Sempre oggi beneficerai anche dell’opzione a rate: scegli di pagare in cinque comode rate a interessi zero da 6 euro al mese. Oggi spenderai soli 6 euro, completando il pagamento entro il mese di aprile.

Echo Dot modello 2022: lo smart speaker di Amazon a prezzo stracciato

La nuova generazione di Echo Dot si presenta con un’esperienza audio nettamente migliorata rispetto alle precedenti versioni, con bassi più profondi, voci più nitide e un suono avvolgente in tutta la casa. Lo smart speaker di Amazon è compatibile con Amazon Music, Spotify, Apple Music, Deezer e altri servizi streaming musicali, così da permetterti di ascoltare la tua musica preferita in ogni momento (anche tramite Bluetooth).

Echo Dot non è però un semplice smart speaker, ma anche un perfetto device per controllare i dispositivi per la smart home con le routine aggiunte tramite Alexa e la tua voce. E se acquisti anche un Fire TV, sei in grado di allestire un vero e proprio sistema home theater a un prezzo ridicolo.

Completa l’ordine ora per risparmiare 30 euro sul prezzo di listino del modello 2022 di Echo Dot e riceverlo a casa tua già domani.

