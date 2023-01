Nuovo Echo Dot 5 con Amazon Smart Plug ora a meno di 65€ (SUPER BUNDLE)

Se hai iniziato il nuovo anno con la fissa della casa domotica, il super bundle di questa mattina targato Amazon è un’offerta ghiottissima: il nuovo Echo Dot di quinta generazione e la presa intelligente Smart Plug sono in promo a soli 64,99 euro, a fronte di un prezzo di vendita consigliato pari a 95 euro. Di fatto risparmi 30 euro, soldi che puoi reinvestire in un altro articolo per la smart home.

E c’è di più, perché il modello Echo Dot in vendita è quello più completo, cioè con l’orologio integrato (colorazione Bianco Ghiaccio). Insomma, non hai più scuse per rimandare ancora la costruzione della casa intelligente nel segno di Amazon.

Nuovo Echo Dot 5 + Amazon Smart Plug: dai il benvenuto alla casa domotica

Usi ancora il televideo per rimanere informato sulle ultime notizie? Devi ancora aspettare di tornare a casa per accendere le luci o il riscaldamento? Per ascoltare la musica fai ancora affidamento sul telefono? Se hai risposto sì a tutte e tre le domande (o anche solo a una di queste), è arrivato il momento di cambiare. Siamo pur sempre nel 2023, è corretto?

Le notizie d’ora in avanti te le leggerà Alexa, l’assistente vocale di Amazon, in base ai tuoi interessi. L’accensione (e lo spegnimento) delle luci o di altri apparecchi (televisori e modem inclusi) potrai finalmente gestirli da remoto, senza avere la necessità di essere a casa. E la musica la ascolterai invece dallo smart speaker con il migliore audio di sempre. Ah, e puoi fare tutto questo anche con i comandi vocali.

Prendi al volo il super bundle di oggi di Amazon a soli 64,99 euro, con inclusi il modello più sofisticato di Echo Dot 5^ generazione e la presa intelligente Amazon Smart Plug.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.