Con l'avvicinarsi dello switch al nuovo digitale terrestre DVB T2, è buona norma verificare se la TV è compatibile con il nuovo standard oppure se serve prendere provvedimenti per continuare a guardare i propri canali preferiti.

In questa guida imparerai ad usare uno strumento che ti permetterà di verificare la compatibilità di qualsiasi televisione tu debba controllare. Non ti offro una lista di modelli, ma la possibilità di capire direttamente dalla TV – in pochi istanti – se la stessa va bene così com'è o dovrà essere adeguata (con un decoder, ce ne sono di ottimi a basso costo) per continuare a funzionare.

Nuovo digitale terrestre DVB T2 televisioni compatibili

Non ha senso riportare un lunghissimo elenco di modelli di TV compatibili con il nuovo digitale terrestre. Sai perché? Semplice: è stato messo a punto un test fai da te, rapidissimo, che consente a chiunque lo voglia di controllare il proprio televisore. Ecco come.

Test verifica canali

Per eseguire la verifica, quello devi fare è controllare due canali, direttamente sulla TV: il canale 100 e il 200. Come risultato, per essere certo che la tua televisione sia compatibile con il nuovo digitale terrestre, dovresti ottenere un'immagine come quella in basso.

Se non la vedi, è altamente probabile che il tuo televisore non sia pronto, ma c'è un'ultima verifica che puoi fare:

per sintonizzare tutti i canali (come faresti in caso di problemi con l'antenna); ripeti il test dei canali 100 e 200;

se continui a non vedere un risultato di conferma, allora è certo che il tuo TV non è compatibile e dovrai provvedere.

Nuovo digitale terrestre DVB T2: TV non compatibile, cosa fare?

Banalmente, se la tua TV non compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB T2, le soluzioni che hai a disposizione per risolvere sono due.

La prima è quella di cambiare direttamente la televisione, ma capisco bene che l'investimento (al netto dei vari bonus concessi) è elevato e – soprattutto – non è detto che la TV abbia bisogno di essere cambiata.

Edision PICCO T265

Ecco quindi che la seconda soluzione è probabilmente quella più logica, meno dispendiosa, e più immediata: utilizzare un buon decoder, che sia compatibile anche con il nuovo standard e che si possa usare sia con uscita HDMI che SCART.

Decoder per TV appesa al muro

Dopo diverse ricerche, mi sono convinta che i migliori modelli economici che tu possa trovare adesso su Amazon sono due:

Edision Picco T265 a 24,90€: ottima qualità e tantissime funzioni;

Italdos K7 a 29,90€: una soluzione perfetta per chi ha la TV appesa al muro e non saprebbe dove appoggiare un decoder classico.

Come vedi, anche se la tua televisione non fosse nativamente compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB T2 non sarebbe una tragedia e non ci sarebbero da investire cifre enormi per sistemare il disagio. Basta attivarsi per tempo!

