Il nuovo digitale terrestre DVB T2 sembra una questione di difficile gestione, ma non lo è. Se scegli un buon decoder, non avrai problemi: non servirà cambiare la TV e non dovrai nemmeno spendere chissà quanto. Attenzione però, perché mi sono accorta che online è pieno di modelli di decoder con la dicitura “DVB T2”, che però non vanno assolutamente bene: funzioneranno per qualche mese e poi, a passaggio completo avvenuto, saranno inutilizzabili.

In altre parole, li compri ora e – verso luglio 2022 – saranno inutilizzabili. Perché sprecare soldi? Ecco come capire cosa comprare e cosa no.

Nuovo digitale terrestre DVB T2: non tutti i decoder vanno bene

Mi sono imbattuta proprio di recente in un paio di modelli che millantavano la compatibilità con lo standard “DVB T2”. Vedendoli, si tende a pensare che siano perfetti per prepararsi al nuovo digitale: e invece no.

Basta leggere a fondo le specifiche per scoprire che supportano la decodifica “H.264”, ovvero quella utilizzata adesso e che sarà usata ancora da settembre 2021 in poi, quando inizierà il passaggio. Purtroppo però, quando lo stesso sarà completo – ovvero più o meno a luglio 2021 – sarà un'altra la decodifica utilizzata: la H.265 (anche menzionata come “HEVC con profilo a 10 bit”), fondamentale per vedere i canali con risoluzione FHD.

Ecco: immagina di prendere il tuo decoder ora e di accorgerti fra qualche mese che ne devi prendere un altro. Che spreco di soldi sarebbe.

Allo stesso modo, alcuni decoder non hanno il supporto all'audio Dolby Digital Audio (codec “ac3”) ed è altrettanto grave. Infatti, potresti non capire come mai alcuni canali li vedi, ma non senti l'audio: la colpa è proprio dell'assenza di questo supporto, fondamentale per i canali in alta definizione.

Adesso starai pensando certamente: “chissà quanto costa avere un decoder con tutte queste caratteristiche!”. Bene, sono pronta a stupirti: il prezzo è l'ultimo dei problemi. Infatti, i costi sono simili se non identici, la difficoltà è solo nel scegliere il modello giusto.

Per aiutarti ad orientarti, ti lascio qualche modello di decoder, che puoi comprare a prezzo ottimo direttamente da Amazon:

Insomma, come vedi, le alternative economiche, complete e ben realizzate ci sono: basta solo riuscire a trovarle ed accaparrarsele.

