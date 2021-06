Devi adeguare la tua TV al nuovo digitale terrestre DVB T2, ma lo spazio per il decoder è praticamente assente? Nessun problema, il miglior modello invisibile si attacca dietro e sparisce. La cosa interessante è che lo trovi su Amazon a 33€ circa con spedizioni rapide e gratis.

Nuovo digitale terrestre DVB T2: quale decoder invisibile comprare

Cosa intento per invisibile? Semplicissimo, non avrai cavi che spuntano e non serviranno mensole per appoggiare il tuo dispositivo. Lo colleghi, solo attraverso ingresso HDMI, alla televisione e lui rimane ben saldo dietro.

Si tratta senz’altro della soluzione ideale per chi ha pochissimo spazio oppure ha la TV appesa al muro e non può permettersi oggetti da tenere penzoloni. Non preoccuparti della piena compatibilità: questo modello supporta la decodifica HEVC Main 10. Questo significa che è completamente in grado di supportare il nuovo digitale terrestre DVB T2.

A casa, ti arriva il kit completo di sensore infrarossi e telecomando: devi solo attaccare l’antenna che già hai e sei pronto! Infatti, non servono nemmeno prese elettriche perché si può alimentare attraverso la porta USB della TV.

Come anticipato, la cosa interessante è che adesso questo decoder invisibile DVB T2 puoi già trovarlo su Amazon. Lo porti a casa investendo pochissimo, solo 33€ circa e le spedizioni sono rapide e gratis. In un colpo, e con minimo investimento, risolvi il problema di adeguare la tua TV al nuovo digitale, senza doverla cambiare!

Considerando il particolarissimo modello, non sono sicura che la disponibilità immediata sia destinata a durare ancora molto su Amazon. Il mio consiglio è di accaparrartelo subito, prevedendo l’elevatissima domanda (il passaggio al nuovo digitale inizia proprio a settembre 2021!).

