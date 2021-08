Il nuovo digitale terrestre DVB T2 è alle porte e certamente puoi adeguarti con un buon decoder: non serve mica cambiare tutta la TV. Non lasciarti tentare da prezzi esorbitanti, credendo che sia l'unico modo per avere un prodotto di qualità: l'affare puoi farlo spendendo pochissimo. Quello che ho scovato oggi su Amazon costa 25€ circa e ti permette di avere un vero e proprio media center. Le spedizioni sono anche super rapide e gratis.

Nuovo digitale terrestre DVB T2: il miglior decoder costa poco su Amazon

Un prodotto particolarmente completo. Infatti, prima di tutto assolve al meglio il suo compito principale: permetterti di continuare a vedere la televisione, anche quando il passaggio al nuovo standard sarà completo. Infatti, questo gioiellino supporta non solo il codec HEVC MAIN 10 (H.265), ma anche il Dolby Sound. Quest'ultimo è un dettaglio assolutamente non trascurabile: in giro, ci sono un sacco di soluzioni che non lo supportano. Sai qual è il risultato? L'audio di molti canali che trasmettono in alta definizione non viene decodificato e quindi, banalmente, non puoi sentirlo. Una bella scocciatura.

Oltre a questo, come ti anticipavo, questo gioiellino è un vero e proprio media center. Infatti, grazie alla porta USB integrata, potrai collegare delle memorie esterne e riprodurre musica, video e foto che ci sono sopra.

Infine, un'altra chicca particolarmente interessante è la presenza di uscita HDMI, ma anche SCART. Questo significa che potrai utilizzare il tuo decoder per il nuovo digitale terrestre DVB T2 anche con televisori più vecchi.

Insomma, un dispositivo al quale manca niente, costruito con cura e dotato di ottimo software e tantissime funzionalità. Il fatto di poterlo prendere in sconto su Amazon a 25€ circa non è che la ciliegina su una torta già molto golosa. Le spedizioni sono anche rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

