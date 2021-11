Nuovo digitale terrestre DVB T2: decoder con Internet a 29€

Il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2 può essere semplice e poco dispendioso. Per equipaggiare la tua TV basta un buon decoder, che abbia tutte le caratteristiche necessarie. Questo non significa investire un patrimonio, anzi. Ad esempio, il dispositivo che ho scovato oggi in sconto su eBay lo prendi a 29€ circa appena ed è super ricco di funzionalità. Infatti, puoi connetterlo a Internet e guardare YouTube e l'IPTV.

Nuovo digitale terrestre DVB T2: ottimo decoder a gran prezzo

Un solo prodotto, tutto quello che ti serve. Infatti, c'è il pieno supporto ai due codec fondamentali, senza i quali guardare la televisione – dopo che lo switch off sarà completo – sarà un problema. Infatti, è presente il supporto alla decodifica HEVC Main 10 (H.265) e all'audio Dolby Digital (ac3).

Super compatto, non occupa tanto spazio sotto lo schermo. L'interfaccia utente supporta l'italiano ed è semplicissima da utilizzare: in pochissimi step puoi configurare il device e iniziare a usarlo, guardando i cani in alta definizione. Massima compatibilità, praticamente con tutte le televisioni, grazie alla doppia uscita HDMI e SCART.

Il cuore smart di questo decoder per il nuovo digitale terrestre DVB T2 è di due tipi. Il primo è la possibilità di connetterlo a Internet (sfruttando un cavo LAN) e di guardare YouTube e l'IPTV. Il secondo invece è reso possibile dalla presenza di una porta USB, grazie alla quale puoi aggiornare il firmware del prodotto, ma non solo. Infatti, collegando delle memorie esterne puoi riprodurre video, musica e immagini presenti a bordo.

Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare. Porta a casa questo gioiellino a 29€ circa appena da eBay e godi anche di spedizioni veloci e gratis: completa rapidamente l'ordine, le scorte sono limitatissime.