Assolutamente: cambiare la TV per usare il nuovo digitale terrestre DVB T2 non è necessario. Tutto quello che ti serve è un buon decoder completo: non importa quanto vecchia sia la televisione, basta il prodotto giusto. Quello che ti racconto oggi è semplicemente perfetto: costa poco ed è incredibilmente completo. Su Amazon lo paghi 25€ circa in super sconto con spedizioni rapide e gratis.

Nuovo digitale terrestre DVB T2: basta poco per risolvere

Un buon decoder l'ho capito bene cosa deve offrire: ho passato ore a studiare questi prodotti e so cosa consigliarti e cosa assolutamente devi evitare, invece.

Per questo, il gioiellino economico di oggi non posso che suggerirtelo. Il motivo principale, oltre al prezzo, è che è completo dei codec audio e video fondamentali. C'è infatti la decodifica H.265 (ovvero HEVC Main 10): è fondamentale! Non basta leggere che un decoder sia compatibile con standard “DVB T2” perché questo sia il prodotto che ti serve, anzi: è proprio su questo che gioca qualche venditore furbo. Infatti, se manca la dicitura “H.265”, il dispositivo smetterà di essere utilizzabile entro giugno/luglio 2022, quando il passaggio al nuovo digitale sarà completo: non ti spiegherò i tecnicismi, ma sappi che è così.

Oltre a questo, il device che ho scovato in sconto sconto vanta anche il supporto all'audio Dolby Digital: senza di lui, molto canali in alta definizione potresti vederli, ma non sentirli, letteralmente. Se manca il codec AC3, il dispositivo te li mostrerà “muti” e non sarà una bella esperienza.

Ancora, questo prodotto è perfetto per qualsiasi TV, anche la più vecchia! Puoi collegarlo infatti sfruttando non solo l'ingresso HDMI, ma anche la presa SCART. Per finire, aggiungo che è un vero e proprio media center: inserisci una chiavetta nella porta USB frontale per registrare i tuoi programmi preferiti oppure per vedere i file (audio, video e foto) che ci sono all'interno.

Insomma, il nuovo digitale terrestre DVB T2 diventa un piacere, se sai come fare il passaggio spendendo pochissimo. Oggi hai la possibilità di risolvere al meglio, grazie a questo decoder. Bastano 25€ circa appena su Amazon e le spedizioni sono rapide e gratis. Attento però: pochi pezzi e disposizione! Ti piacciono sconti, chicche e promozioni come questi? Li trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

