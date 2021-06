Il migliore decoder economico per il nuovo digitale terrestre DVB T2 lo trovi a 24€ circa su Amazon e – se lo desideri – lo colleghi a Internet per guardare YouTube. Le spedizioni? Rapide e gratis se sei cliente Prime!

Nuovo digitale terrestre DVB T2: il miglior decoder economico è su Amazon

Non serve cambiare la TV per continuare a guardarla, ma attento: è importante scegliere un prodotto che abbia tutte le caratteristiche che servono, esattamente come questo.

Cosa intendo per caratteristiche fondamentali? Sono due, in effetti, le specifiche sulle quali non dovrai mai scendere a compromessi.

La prima riguarda il supporto allo standard di decodifica H.265 (HEVC Main 10). Se questo codec è assente, il decoder che comprerai funzionerà fino a giugno o luglio del 2022. A partire da quel momento, quando si passerà totalmente al nuovo standard DVB T2, con supporto esclusivo a questo codec, il dispositivo risulterà inutilizzabile.

La seconda specifica che devi assolutamente cercare è il supporto al codec audio AC3 (Dolby Vision). Diversamente, moltissimi canali potrebbero essere visibili, ma non sentiresti l'audio. Nello specifico, molti canali in alta risoluzione stanno progressivamente adottando questo standard e le brutte sorprese sono quindi dietro l'angolo.

Il decoder Edision PICCO T265 l'ho scelto proprio per questo motivo: è dotato di entrambe le specifiche tecniche, ma non solo. Infatti, puoi usarlo con la presa SCART oltre che con l'ingresso HDMI e – se deciderai di usare un'antenna WiFi esterna – potrai connetterlo a Internet per guardare YouTube.

Aggiungo una chicca finale: grazie alla porta USB, puoi collegare dispositivi esterni (come chiavette e hard disk) per guardare i tuoi video, ascoltare musica e anche per registrare i programmi TV.

Un prodotto tutto in uno, perfetto per il nuovo digitale terrestre DVB T2, che su Amazon ora prendi in super offerta a 24€ circa con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Non scegliere a caso, affidati a una soluzione che funzioni adesso, ma anche negli anni futuri. Ridai nuova vita alla TV, evita le brutte sorprese!

