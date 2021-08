L'arrivo del nuovo digitale terrestre DVB T2 è perfetto per scegliere di acquistare un decoder che permetta alla TV di offrirti ancora di più. Non solo è super completo di tutti i codec necessari, ma c'è anche la possibilità di usare il dispositivo come media player e di guardare YouTube. La cosa più bella? Questo gioiellino lo prendi a 35€ circa da Amazon e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Nuovo digitale: il miglior decoder con YouTube costa pochissimo

Un design super accattivante per un prodotto compatto e completo. A questo gioiellino manca niente per permetterti di continuare a guardare la televisione anche quando il passaggio al nuovo digitale sarà completo. Infatti, c'è il pieno supporto al codec HEVC Main 10 (H.265) e non solo: non manca neanche il codec Dolby Digital (ac3). Si tratta di una caratteristica che pochi dispositivi hanno, sebbene sia fondamentale per poter sentire l'audio di moltissimi canali che trasmettono in alta definizione.

Tutto qui? Assolutamente no, questo gioiellino ha funzionalità super avanzate. Infatti, potrai sfruttarlo come un vero e proprio media player, grazie all'ingresso USB: collega la tua chiavetta o il tuo hard disk e riproduci foto, video e musica direttamente dal device. Infine, se lo desideri, puoi collegare questo gioiellino a Internet e sfruttare feature avanzate come YouTube e le applicazioni di IPTV.

Insomma, questo decoder ti permetterà non solo di essere pronto per il nuovo digitale terrestre DVB T2, ma anche di dare un tocco smart alla tua televisione. Completa adesso il tuo ordine da Amazon per accaparrartelo a 35,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dia servizi Prime.

