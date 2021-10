Nuovo digitale DVB T2: ottimo decoder a SCOMPARSA (39€)

Il nuovo digitale DVB T2 non è un problema, se sai come affrontarlo. Non devi assolutamente cambiare la televisione e – scegliendo un decoder a scomparsa – non servirà nemmeno aggiungere mobiletti o mensole di supporto. Il modello che ho scovato in sconto su eBay non solo è super completo, ma è anche un media center: inserisci la tua memoria esterna e guardi foto e video che ci sono a bordo.

Completa rapidamente l'ordine per portalo a casa a gran prezzo (39,90€) e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis.

Nuovo digitale DVB T2: il decoder a scomparsa è la soluzione

Un prodotto super compatto, che inserisci nell'ingresso HDMI della TV e – addirittura – lo alimenti attraverso una porta USB. Pensa, se la tua televisione ne ha una, puoi usare direttamente quella.

Dopodiché, colleghi l'antenna e sei pronto: accendi il dispositivo e il monitor e inizi a la configurazione. Pochissimi step e sarai pronto a guardare i tuoi canali televisivi anche dopo che il passaggio al nuovo standard sarà completo.

La cosa interessante è che questo decoder è a scomparsa: sparisce dietro la TV, diventando assolutamente invisibile. Non come i modelli classici, ben più ingombranti e quindi da sistemare su un mobile o una mensola.

Inoltre, con lo speciale adattatore, questo gioiellino è anche un media player. Inserisci una memoria esterna USB e inizi a guardare i contenuti (foto e video) che ci sono a bordo. Insomma, un solo prodotto perfetto per preparare la TV al nuovo digitale DVB T2, ma anche per dare un tocco smart alla tua televisione.

Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare da eBay: completa rapidamente l'ordine per averlo a 39€ circa appena e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis. Sii veloce: quantità disponibile limitata.