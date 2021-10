Nuovo Digitale DVB T2: decoder completo e media player (37€)

La transizione al nuovo digitale DVB T2 è appena iniziata. Non farti cogliere impreparato e sistema la tua TV spendendo pochissimo. Come fare? Semplicissimo: basta scegliere un buon decoder, esattamente come quello che ho scovato in sconto su eBay. Completo sotto ogni punto di vista integra anche un media player: lo prendi a 37,50€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis.

Nuovo digitale DVB T2: il miglior decoder economico è su eBay

Il termine “completo”, usato per definire questo dispositivo, non è casuale. Infatti, al device di Telesystem manca niente. C'è il codec video HEVC, fondamentale per il passaggio, e anche il codec audio “ac3” (Dolby Audio). Anche quando – il prossimo anno – il passaggio al nuovo digitale DVB T2 sarà completo, potrai continuare a guardare i tuoi canali preferiti senza alcune problema.

Dotato di uscita HDMI e SCART, non importa se la tua televisione non è nuovissima: potrai comunque collegare questo eccellente decoder di Telesystem. In un attimo, aiutandoti con il telecomando in dotazione e l'interfaccia utente super semplice, completi la configurazione iniziale e sei pronto a usarlo.

Come anticipato in apertura, questo gioiellino è anche un media player. Sulla parte anteriore c'è infatti un ingresso USB: grazie a lui, puoi collegare memorie esterne e riprodurre i file (foto, video e musica) che ci sono a bordo.

Insomma, un prodotto super completo, che adesso porti a casa a prezzo bassissimo da eBay. Completa rapidamente l'ordine per averlo a 37,50€ con spedizioni assolutamente rapide e gratis. Sii rapido: scorte in rapido esaurimento.