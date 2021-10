Nuovo digitale DVB T2: decoder compatto + media player (29€)

Il nuovo digitale DVB T2 non sarà un problema, nemmeno se la TV non è nativamente compatibile. Basta un buon decoder, esattamente come quello compatto di Diprogress che ho scovato su eBay a gran prezzo: solo 29,99€ con spedizioni assolutamente rapide e gratis. Un prodotto super completo, con supporto allo standard HEVC Main 10, che è anche un media player. Arriva a casa con spedizioni rapide e gratis, in un paio di giorni.

Nuovo Digitale DVB T2: il miglior decoder compatto è su eBay

Un prodotto decisamente interessante, a partire dalle dimensioni super compatte. Puoi posizionarlo sotto la TV e ingombra pochissimo. Ampia compatibilità, con qualsiasi modello tu abbia: puoi scegliere se collegare il dispositivo attraverso presa HDMI oppure SCART.

Rapida la configurazione, immediatamente sei pronto per continuare a guardare i tuoi canali preferiti adesso e anche quando il passaggio al nuovo standard sarà completo.

Come anticipato in apertura, questo gioiellino è anche un media player. Infatti, basterà inserire una memoria esterna nell'apposita porta USB e potrai guardare foto e video che ci sono a bordo. Inoltre, questo decoder compatto è anche collegabile a Internet attraverso porta Ethernet: una possibilità utilissima perché ti permette di aggiornare il firmware del dispositivo e anche installare e utilizzare alcune Web App.

Dunque, con un solo strumento, ti prepari al nuovo digitale DVB T2 e rendi un po' più smart la tua televisione. Tutto con un investimento super contenuto: completa rapidamente l'ordine da eBay e portalo a casa a 29,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis.