Nuovo concorso Italo: scopri come vincere gift card e viaggi gratis

Italo ti porta alla scoperta dell’Italia con un’opportunità imperdibile: dal 24 febbraio al 18 aprile 2025, ogni viaggio con Italo può trasformarsi in un’occasione per vincere numerosi premi, tra cui anche viaggi gratis, grazie al nuovo Concorso “Con Italo vinci l’Italia più bella”.

Come vincere uno dei premi in palio?

Come partecipare al concorso? Per prima cosa, registrati al programma fedeltà Italo Più, se ancora non lo hai fatto. Dopodiché, acquista un biglietto Italo all’interno del periodo del concorso, gioca il Codice biglietto del tuo viaggio e scopri subito se hai vinto uno dei fantastici premi in palio.

Ogni giorno hai la possibilità di aggiudicarti uno dei premi disponibili. Puoi vincere una Gift Card Italo da 10 euro, biglietti premio gratuiti con 800 Punti Italo Più oppure ingressi per visitare i Beni FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, che ti permetteranno di scoprire luoghi incredibili del nostro patrimonio culturale.

Grazie a Italo, ogni viaggio diventa un’opportunità per esplorare il nostro Paese e, al tempo stesso, provare a vincere premi esclusivi. Il concorso è valido solo fino al 18 aprile 2025, attraverso il sito web della promozione, ed è aperto ai soli iscritti al programma fedeltà Italo Più, a cui è possibile registrarsi gratuitamente.