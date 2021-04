Il nuovissimo Amazon Fire TV Stick è finalmente disponibile sulla piattaforma di e-commerce con il nuovo e potente telecomando. 39€ investiti in modo eccellente con spedizioni assolutamente rapide e gratuite da domani, 14 aprile.

Fire TV Stick disponibile su Amazon

Il suo punto di forza principale? Senz’altro, il nuovo telecomando. Rispetto al modello precedente, in evidenza ci sono i pulsanti per accedere ai tuoi servizi di contenuti on demand preferiti. Prime Video, Disney+, Netflix e Amazon Music sempre a tua disposizione.

Inoltre, adesso l’interazione con Amazon Alexa è più veloce e intuitiva che mai: il pulsante dedicato all’assistente virtuale è ben in vista e facilmente accessibile.

Fire TV Stick è un dispositivo eccezionale, a prescindere dalla presenza del nuovo telecomando: ti basterà attaccarla alla TV o a un monitor per accedere a un mondo di intrattenimento on demand. Non solo film e musica, puoi anche navigare su Internet e scaricare le tue applicazioni preferite.

Per essere fra i primissimi a portare a casa il nuovo Amazon Fire TV Stick, devi solo prenotarlo a 39,99€ prima che le scorte finiscano.

Le spedizioni, rapide e gratuite, partiranno dal 14 aprile. Non perdere le migliori offerte Amazon del momento: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

