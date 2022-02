Nuovo accordo tra Amazon e Visa: novità in arrivo per gli utenti

Si è ufficialmente concluso il clima da guerra fredda tra Amazon e Visa. Amazon UK, aveva infatti deciso di escludere le carte di pagamento del colosso dei pagamenti online dal suo store a far data 19 gennaio 2022. Decisione sospesa temporaneamente causa lavori in corso tra le parti. Un accordo che finalmente è arrivato con buona pace di tutti, soprattutto degli utenti che non avrebbero potuto più utilizzare la loro carta se facenti parte del circuito Visa. Scopriamo insieme cosa aveva portato al disaccordo i due giganti.

Amazon contro le spese di commissione troppo alte di Visa

In sostanza, Amazon UK aveva deciso di sospendere l'utilizzo delle carte Visa come modalità di pagamento, per i cittadini anglosassoni sul suo store, a causa delle spese di commissione troppo elevate. A denunciare il fatto sono stati i venditori che avevano iniziato a vedersi addebitare fino all'1,5% del valore della transazione. Una percentuale molto elevata che incideva troppo sui guadagni della vendita.

Perciò Amazon non ha atteso molto ad agire e, come successe con il caso Walmart Canada, Visa ha ricevuto un messaggio di aut aut se le cose non sarebbero cambiate. Il termine ultimo per l'utilizzo delle sue carte di pagamento era stato fissato al 19 gennaio 2022, messo poi in standby dopo la dichiarazione del colosso dell'eCommerce:

Stiamo lavorando a stretto contatto con Visa su una potenziale soluzione.

Un problema che potrebbe ripetersi in Italia, ma c'è una soluzione

Anche se distante, questa situazione potrebbe tranquillamente ripetersi in Italia. Infatti, i commercianti che hanno una vetrina sullo store di Amazon hanno già iniziato ad alzare il livello di allerta nei confronti di Visa. Cosa fare se da un giorno all'altro il colosso dello shopping online dovesse escludere il circuito Visa dalle modalità di pagamento disponibili sulla piattaforma?

Una soluzione per non perdersi le migliori offerte di Amazon c'è ed è molto semplice: attivare il pagamento tramite accredito diretto sul proprio conto corrente. In questo caso, a differenza di una carta di credito, il prodotto verrebbe pagato al momento della consegna, quindi qualche giorno dopo rispetto a quando si utilizza una carta prepagata o di debito.