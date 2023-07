Il nuovissimo Echo Dot 5 a soli 21€: -49% al Prime Day

Acquista ora il nuovo Echo Dot 5 a soli 21,99 euro, invece di 42,98 euro. Con il Prime Day non solo risparmi così tanto, grazie a uno sconto del 49%, ma puoi anche pagarlo in 4 rate a tasso zero da soli 4,40 euro al mese. Senza interessi, puoi scegliere questo mini finanziamento semplicemente selezionando l’opzione prima di metterlo nel carrello. Ah, dimenticavo, la consegna gratuita è inclusa nel prezzo!

Installarlo è molto semplice, veloce e immediato. Ti arriva già collegato al tuo account Prime, se ne hai uno, altrimenti al termine di questo articolo trovi come fare. Lo colleghi a una presa di corrente, al WiFi di casa e il gioco è fatto. Subito pronto per aiutarti, questo altoparlante intelligente offre tantissime funzionalità all’avanguardia. In tuo aiuto c’è Alexa che risponde a qualsiasi tua richiesta e gestisce anche dispositivi di Casa Intelligente.

Echo Dot 5: un valido aiuto a soli 21€

A 21 euro Echo Dot 5 è imperdibile. Acquistalo immediatamente e fai subito tua questa super offerta. Con Alexa integrata puoi avere qualsiasi informazione. Chiedi il meteo, aggiungi un promemoria, imposta un timer e crea una lista della spesa. Queste sono solo alcune cose che puoi fare solo utilizzando la tua voce. Se hai dispositivi di Casa Intelligente accendi e spegni la luce, imposti la temperatura, attivi il televisore e molto altro con i comandi vocali.

Acquistalo ora a soli 21,99 euro, invece di 42,98 euro. Per accedere a questa offerta devi essere un cliente Prime. Approfitta subito del Prime Day attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Così registri un nuovo account Prime. I vantaggi sono prezzi sempre vantaggiosi, pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.