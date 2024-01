Nuovi LEGO 2024: il set Astronauta è su Amazon in pronta consegna

Nuovo anno significa anche nuovi set LEGO imperdibili: te ne segnaliamo uno molto interessante. Il Creator Astronauta 3-in-1 è un prodotto originale e coinvolgente che adesso è già disponibile per l’acquisto su Amazon per la consegna immediata in sole 48 ore. Può essere già un’ottima idea regalo per l’Epifania.

Set LEGO 2024 Creator Astronauta 3-in-1: le caratteristiche

Rivolto a bambini e bambine dai 9 anni in su, il set Astronauta offre tre incredibili opzioni di costruzione utilizzando gli stessi mattoncini. Che tu voglia esplorare lo spazio come un audace astronauta, guidare un simpatico cane giocattolo spaziale o pilotare un’astronave viper jet, c’è un’esperienza unica e avventurosa per te.

I personaggi spaziali in questo set sono pieni di dettagli e divertenti sorprese. L’astronauta giocattolo è dotato di gambe, piedi, braccia e dita snodabili, mentre il cane LEGO ha una coda e gambe altrettanto snodabili. Immagina le infinite possibilità di posizionamento e gioco che questo offre ai più piccoli!

Ma non finisce qui. Questi fantastici modelli spaziali LEGO non sono solo per il gioco, ma possono anche diventare un’adorabile decorazione per la camera da letto. Tutti e tre i modelli sono dotati di supporto in mattoncini, consentendo ai bambini di esporli come simpatici accessori che aggiungeranno un tocco spaziale alla loro stanza.

Inoltre, per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, l’app LEGO Builder accompagna i bambini in questa missione spaziale. Con strumenti digitali, possono salvare i set, monitorare i progressi e addirittura ingrandire e ruotare i modelli in 3D. È il modo perfetto per rendere la costruzione ancora più divertente e interattiva.

Non perdere tempo, afferra il tuo set Astronauta LEGO Creator 3 in 1 su Amazon ora e preparati a esplorare le stelle con il massimo divertimento e creatività.

