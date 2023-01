Nuova VPN per il 2023: ecco 3 consigli per scegliere quella GIUSTA

Poter contare su di una nuova VPN diventa sempre più importante nel 2023. I rischi legati alla navigazione web si moltiplicano ed è necessario aver a disposizione un sistema valido per massimizzare la privacy e la sicurezza della connessione.

Per poter individuare la migliore VPN di inizio 2023 diventa fondamentale analizzare alcuni aspetti. La scelta della VPN deve essere presa considerando:

la sicurezza e la privacy della connessione

la velocità dell’accesso ad Internet e la possibilità di aggirare vincoli geografici

il costo ridotto

Tra le migliori proposte disponibili in questo momento per chi cerca una nuova VPN nel 2023 c’è l’ottima PrivadoVPN, attualmente proposta al prezzo scontato di 2,50 euro al mese scegliendo l’abbonamento annuale (con un risparmio del 77%).

I tre parametri da considerare per scegliere una nuova VPN nel 2023

Per individuare la giusta VPN è necessario assicurarsi che sia garantito il massimo livello possibile di privacy e sicurezza. Questo può avvenire grazie alla crittografia del traffico dati, sia ingresso che in uscita, oltre che grazie all’adozione di una politica no log da parte del provider del servizio. Si tratta di un elemento necessario per giudicare la qualità di una VPN.

Da tenere sotto controllo, inoltre, c’è anche la modalità di accesso ad Internet. Una buona VPN, infatti, deve poter garantire l’assenza di limiti di banda e di traffico dati per la connessione e deve poter mettere a disposizione dell’utente una rete di server dislocati in decine di Paesi in modo da poter aggirare limiti geografici dei servizi web, come quelli applicati dalle piattaforme di streaming, senza problemi.

Da valutare anche il prezzo. Una VPN gratuita comporta troppe limitazioni e non può essere la scelta giusta per chi ha bisogno di qualcosa in più di una connessione sporadica. Questo, però, non vuol dire che una VPN di buona qualità debba costare molto. Bastano pochi euro al mese di spesa per poter contare su di un servizio realmente completo ed efficace per un accesso ad Internet privato e senza limitazioni.

L’offerta attuale di PrivadoVPN può, quindi, fare al caso di chi ha bisogno di una nuova VPN nel 2023. Il servizio rispecchia al 100% le caratteristiche di una buona VPN e costa davvero poco. Con l’abbonamento annuale, infatti, la spesa è di appena 30 euro che, dilazionata per 12 mesi, si traduce in un esborso effettivo di 2,50 euro al mese. Per maggiori dettagli sull’offerta c’è il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.