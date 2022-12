Nuova VPN? Con la SUPER OFFERTA di CyberGhost bastano 2€ al mese

Orientarsi nel settore delle VPN non è semplice, anche considerando le tante offerte disponibili. Scegliere una VPN gratis è, purtroppo, troppo limitate a causa del servizio ridotto che questo tipo di applicazioni mette a disposizione dei suoi utenti.

Fortunatamente, però, attivare una nuova VPN costa davvero poco grazie alla nuova offerta di CyberGhost, una delle VPN più note ed affidabili del settore. Per tutti i nuovi utenti, infatti, c’è la possibilità di attivare il servizio con una spesa di circa 2 euro al mese.

L’offerta è da non perdere: scegliendo il piano biennale di CyberGhost, infatti, si riceveranno 4 mesi gratis per un totale di 28 mesi di sottoscrizione ed una spesa di circa 56 euro. In totale, quindi, accedere a CyberGhost costerà appena 2,03 euro al mese.

Si tratta di un’offerta a tempo limitato che può essere riscattata direttamente dal sito ufficiale di CyberGhost, linkato qui di sotto:

CyberGhost: una VPN completa e veloce a 2 euro al mese è possibile

Il servizio garantito da CyberGhost è di primissimo livello. La VPN è accessibile tramite un ampio catalogo di app native, disponibili su tutti i sistemi operativi principali, da smartphone a PC passando per Smart TV e altre tipologie di dispositivi.

Da notare, inoltre, che CyberGhost è utilizzabile su 7 dispositivi in contemporanea con un unico account, rendendo l’accesso alla VPN davvero multipiattaforma. Il servizio è, inoltre, di alto livello sia in termini di sicurezza e privacy che per quanto riguarda la velocità di connessione.

CyberGhost adotta una politica “no log” che massimizza la privacy e protegge la connessione con la crittografia. L’accesso ad Internet, inoltre, avviene senza limitazioni di banda. In questo modo, quindi, è possibile sfruttare una connessione veloce e sicura.

Con l’offerta a tempo limitato di CyberGhost è possibile attivare una nuova VPN ad appena 2,03 euro al mese. Scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra, quindi, si potrà contare su di una VPN sicura, veloce e realmente privata. L’offerta può essere richiesta dal sito uffiicale:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.