Nuova TV? Acquista una Soundbar in FORTE SCONTO (-24%)

La soundbar da 40W di HERILIOS si trova in offerta su Amazon a 49,99€, con uno sconto del 24% e un risparmio effettivo di 16 euro rispetto al prezzo solito.

Con l'arrivo del nuovo Digitale Terrestre DVB-T2, molti hanno acquistato una nuova TV approfittando del bonus di 100€ del governo. Ad ogni smart TV che si rispetti, va abbinata una soundbar di buon livello, per apprezzare al massimo il comparto audio di film, serie e programmi TV.

Affiancando una soundbar ad una smart TV, il salotto diventa una vera e propria sala da cinema, offrendo un senso di immersività totale durante la visione. Il modello proposto in offert oggi dal brand HERILIOS sviluppa una potenza di 40W e può essere connessa alla TV sia via cavo che wireless, sfruttando la connessione bluetooth 5.0 integrata.

Il design del prodotto è piuttosto semplice è minimale, perfetto per ogni stile di arredamento. Davanti troviamo una serie di LED che indicano l'avvenuto collegamento bluetooth, il volume e la modalità audio impostata, mentre a destra troviamo gli unici 4 tasti fisici.

Oltre al telecomando per il controllo a distanza e ai cavi necessari per il collegamento, all'interno della confezione di vendita troviamo un pratico kit per l'installazione della soundbar a parete. Questa soluzione è ottima per chi non ha molto spazio o superfici sulle quali posizionare il dispositivo.

Oggi questa potente soundbar TV è disponibile in offerta su Amazon a 49,99€, con spedizione gratuita e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.