Nuova PS5 Slim subito IN OFFERTA su eBay (Cyber Week)

Il regalo di Natale perfetto lo trovi su eBay: perché la nuovissima PS5 Slim, appena uscita in Italia, è subito in offerta con un piccolo sconto rispetto al prezzo ufficiale. Acquistandola oggi puoi averla infatti a soli 529,90 euro contro i 549,99 di listino: il tutto con garanzia italiana ufficiale di 2 anni, consegna veloce e gratuita con corriere espresso e provenienza della console tutta italiana.

PS5 Slim in offerta eBay: un affare da non perdere

La PS5 Slim presenta un rinnovato design compatto che si integra perfettamente nel tuo spazio di gioco, senza compromettere la potenza. È la combinazione perfetta di stile e prestazioni, offrendoti un’esperienza di gioco straordinaria.

Un’altra novità è la sua memoria di archiviazione di 1 TB, contro gli 825GB precedenti. Avrai spazio sufficiente per conservare tutti i tuoi titoli preferiti, pronti per essere giocati in qualsiasi momento. Con questa ampia capacità di archiviazione, non dovrai più preoccuparti di liberare spazio per nuovi giochi.

Inoltre, l’SSD ad altissima velocità garantisce tempi di caricamento quasi istantanei per i giochi installati sulla PS5 Slim. Immagina di poter accedere ai tuoi giochi preferiti senza dover attendere, garantendo un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni.

Approfitta di questa offerta esclusiva durante la Cyber Week su eBay e porta a casa la PS5 Slim a soli 529,90 euro. Non perdere l’opportunità di vivere il gaming al massimo delle prestazioni con la nuova versione della console più ricercata al mondo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.