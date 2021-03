La nuovissima Amazon Fire TV Stick, in edizione 2021, è disponibile in preordine a un prezzo eccezionale. Solo 39,99€ con spedizioni gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazon Fire TV Stia 2021 disponibile in preordine

Un investimento minuscolo pre rendere subito smart la tua TV. Colleghi il dispositivo all’ingresso HDMI e sei subito pronto a immergerti in un mare di contenuti on demand, direttamente dalle tue piattaforme preferite. Proprio qui entra in gioco il nuovo telecomando.

Sfrutta i tasti rapidi per aprire subito Prime Video, Amazon Music, Netflix e Disney+, ma non solo: clicca sul tasto dedicato per interagire con l’assistente vocale Alexa utilizzano semplicemente la voce.

Non limitarti a guardare, divertiti a scaricare applicazioni e giochi: a bordo del tuo Fire Stick c’è una personalizzazione di Android, con un’interfaccia utente fresca, intuitiva e completa.

Insomma, un mare di possibilità e un investimento piccolissimo. Per accaparrarti in preordine il nuovo Amazon Fire TV Stick 2021 a 39,99€ devi solo collegarti sullo store e completare l’acquisto prima che le scorte finiscano. Trovi la promozione cliccando sul pulsante sottostante.

Le spedizioni avranno luogo a partire dal 14 aprile e sono totalmente gratuite, garantite dai servizi Prime.

