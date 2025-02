NUOVA Blink Mini Pan-Tilt: una piccoletta a 360° per casa extra sicura

Una telecamera da mettere dentro casa per non lasciare neanche un angolo senza protezione. La nuova Blink Mini Pan-Tilt è una soluzione intelligente ed economica con cui dotare il tuo appartamento di un sistema di sicurezza completo. Scegli dove installarla e poi fai affidamento su di lei per qualunque esigenza. La acquisti a soli 25,49€ su Amazon con un’offerta lancio da non ignorare: lo sconto del 43% straccia il prezzo di partenza. Approfittane immediatamente.

Blink Mini Pan-Tilt e le sue potenzialità infinite

La Blink Mini Pan-Tilt è la telecamera per eccellenza dentro casa. È una piccoletta che dà poco nell’occhio e per questo la puoi posizionare su una mensola od ovunque tu voglia. Per metterla in funzione la colleghi semplicemente alla presa di corrente e segui la configurazione che è semplice e veloce. Nel giro di una decina di minuti hai reso la tua casa sicura.

Come suggerisce il nome, la funzionalità più esclusiva di questo modello è che la telecamera ruota. La copertura avviene a 360° sull’asse orizzontale potendo muovere l’angolo di visione a piacimento e direttamente dall’app. Quest’ultima, infatti, la scarichi sui tuoi smartphone e dispositivi e la usi per gestir e ogni impostazione e avere sempre una visione degli ambienti quando ne hai necessità.

Ma le sue funzionalità non finiscono qui perché l’obiettivo HD non tralascia neanche un dettaglio sia di giorno che di notte grazie alla visione notturna. Per quando non ci sei, il rilevatore di movimento tiene traccia di cosa accade e ti avvisa con notifica push se si verifica qualcosa di anomalo. Conosci la persona che è entrata in casa? Comunica a distanza sfruttando l’audio bidirezionale.

Trattandosi di un prodotto firmato Amazon, infine, la compatibilità con Alexa è di casa. Connetti la telecamera ai tuoi dispositivi Echo e controllala con dei semplici comandi vocali.

A soli 25.49€ su Amazon, la Blink Mini Pan-Tilt è quella giusta da acquistare. Approfitta dello sconto del 43% e completa l’acquisto con un solo click.

Le spedizioni sono sia rapide che gratuite in tutta Italia con i servizi Amazon Prime attivi sul tuo account.