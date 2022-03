Nuki annuncia la compatibilità con Apple Watch LTE

Il noto brand che si occupa di sistemi intelligenti per l'accesso in casa Nuki ha appena comunicato di aver rilasciato la compatibilità dei suoi prodotti con Apple Watch LTE; adesso quindi, anche gli smartwatch della mela potranno gestire al meglio gli apparati del colosso austriaco.

Nuki e Apple Watch: un connubio vincente

Cosa cambia, di fatto? Semplicemente, gli utenti aventi un Apple Watch con modulo per la eSIM virtuale potranno gestire e controllare le porte, serrature e altri gadget di Nuki direttamente dal proprio polso. Sarà possibile infatti attivare e chiudere la Nuki Smart Lock 3.0 (su Amazon la trovate a 149,00€) direttamente dal proprio polso, ma non solo. C'è anche la compatibilità con il Nuki Bridge che trovate, sempre sul noto portale di e-commerce, a soli 99,00€. Potrete aprire, anche da remoto, la porta di casa; non servirà essere nella portata della connessione Bluetooth.

Ricordiamo quindi che gli articoli di Nuki sono diventati mainstream nel panorama odierno e ci accompagnano nel nostro quotidiano. Gli Apple Watch LTE (di qualsiasi series) sono invece i wearable più apprezzati, indispensabili per chi possiede un iPhone.

Ora sarà ancora più semplice e immediato aprire la porta di casa; potrete, di fatto, scordare le vostre chiavi e perfino lo smartphone. Vi basterà l'orologio per avere tutto il necessario con voi.

Una piccola precisazione: l'applicazione è compatibile con Tizen, Garmin, Wear OS, Huawei Watch e adesso, anche con Apple Watch.

Fino ad oggi, si poteva utilizzare il proprio orologio per aprire la serratura solo mediante il modulo Bluetooth; era quindi necessario trovarsi nel raggio di azione per azionare la porta. Così facendo invece, la comunicazione sarà diretta: smartwatch-gadget.

Vi invitiamo a scaricare l'ultima versione del software di watchOS 7 per evitare problemi di incompatibilità. Gli unici device non supportati sono i primi modelli del 2015 e del 2016.

Se volete un Watch della mela, vi consigliamo il modello SE che si trova a soli 269,00€ nella variante da 40mm in colorazione Midnight.