La Promo NTMobile a partire da meno di 6 euro al mese sono state prorogate fino alla fine di Settembre 2021.

NTMobile Promo: i dettagli

La tariffa recentemente prorogata prende il nome di Summer 21 ed offre 40GB di dati in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload su rete Vodafone, minuti senza limiti di chiamate verso tutti i gli operatori sia fissi che mobili in Italia, SMS sempre senza limiti. Il tutto a soli 5,99€ al mese.

Il quantitativo di internet in roaming disponibile all'Estero è pari a 4 Giga al mese e viene regolato dalla normativa europea.

Al raggiungimento del traffico dati la promo verrà bloccata fino al rinnovo successivo. Inoltre, in caso di mancanza di credito residuo verrà avviato il processo di disattivazione della SIM.

Costi ed altro

L'offerta in questione, disponibile fino alla fine di Settembre, prevede un contributo iniziale pari a 9,99 euro una tantum. Tale promozione è attivabile sia dai nuovi clienti in portabilità o che richiedono una nuova numerazione sia dai già clienti NTMobile.

Richiedendo l'offerta online è prevista la spedizione gratuita della scheda SIM, mentre, per le richieste portate a termine nei punti vendita potrebbero differire i prezzi rispetto alla vendita a distanza.

Summer 21 di NTMobile è dunque attivabile fino al 30 di Settembre 2021.

