NOW: arriva la nuova app per uno streaming ancora più cool

Oggi è il giorno stabilito da NOW per inaugurare la sua nuova app che promette uno streaming ancora più cool. Sky, l’azienda che gestisce questo servizio di streaming live e on demand dai prezzi decisamente competitivi, ha promesso che sarà un’esperienza di intrattenimento su misura, “ancora più semplice, unica e personalizzata“.

“A partire dal 22 aprile aggiorneremo progressivamente l’app su tutti i tuoi dispositivi. Se hai attivato l’aggiornamento automatico, troverai direttamente la nuova interfaccia. Altrimenti, sul tuo schermo comparirà un messaggio per farti scaricare la nuova versione. Non vediamo l’ora che tu possa scoprire la nuova NOW. Non ti preoccupare: al primo accesso sulla nuova app riceverai una comunicazione per raccontarti tutte le funzionalità che avrai a disposizione“, si legge nell’annuncio di qualche giorno fa.

Quindi vari dispositivi saranno pronti a installare la nuova applicazione, con una grafica ancora più accattivante e un’interazione che promette molto in quanto a esperienza utente intuitiva e utile. Una delle aggiunte tanto attese è il Profilo Utente, così ogni membro della famiglia può scegliere quali contenuti posizionare tra i preferiti e continuare a vederli in totale autonomia da dove li aveva lasciati.

NOW cambia volto, ma non qualità e contenuti

NOW ha deciso di cambiare volto, offrendo una nuova veste grafica alla sua applicazione e introducendo funzionalità particolarmente utili e pratiche. Ogni utente potrà godere di queste novità non appena l’aggiornamento sarà reso disponibile sul proprio dispositivo.

La nuova versione dell’app verrà messa a disposizione in modo progressivo per i diversi dispositivi. Quindi potrebbe darsi che dovrai aspettare ancora un pochino oppure che al momento è già disponibile il nuovo aggiornamento. Verifica tu stesso all’interno dello store del tuo device.

NOW è il contenitore di tutte le novità disponibili su Sky tra cui tantissime serie TV esclusive, come The Last of Us, molte delle quali in contemporanea con gli Stati Uniti, show particolarmente apprezzati e lo sport di Sky.