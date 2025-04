Brutte notizie per The Last of Us 3

Da alcuni giorni è ufficiale: The Last of Us 3 si farà. “Craig, Neil, Carolyn e tutto il team di produzione, il cast e la troupe hanno realizzato un sequel magistrale e siamo entusiasti di portare la forza narrativa di Craig e Neil in quella che sappiamo sarà una terza stagione altrettanto commovente e straordinaria“, ha dichiarato Francesca Orsi, vicepresidente esecutivo di HBO.

Purtroppo però ci sono brutte notizie in merito alle tempistiche di produzione dei nuovi episodi. Sembra infatti che ci vorrà del tempo prima di poter mettere gli occhi sugli episodi della terza stagione. Questo presentimento non è tanto lontano dalla realtà dei fatti, se si pensa al cronoprogramma della seconda stagione.

A confermare quanto preventivato per The Last of Us 3 è il co-creatore Craig Mazin che, durante un’intervista con GamesRadar+, ha dichiarato: “Sono un po’ stanco. Ho fatto 7 giorni su sette per un paio di mesi per finire di mescolare e ci sono ancora alcuni effetti visivi che devo approvare nel corso dei prossimi giorni per l’episodio finale. Quindi, non ho finito bene la seconda stagione“.

The Last of Us 3: c’è impazienza per scrivere i nuovi episodi

In merito al rinnovo di The Last of Us 3, Mazin ha continuato l’intervista dicendo: “Ovviamente, siamo stati molto gratificati dalla risposta critica. Grazie a Dio è stata buona e, ancora di più, il rinnovo che abbiamo ottenuto da HBO significa che c’è questa enorme fiducia in esso, e significa che il pubblico non deve preoccuparsi che venga cancellato. Possono guardare la seconda stagione in pace sapendo che ci sarà una terza stagione“.

Per quanto riguarda i nuovi episodi da scrivere, Mazin ha concluso affermando: “Ma mi prenderò un paio di settimane. Poi se c’è una cosa che so su di me, sarò assolutamente a mio astenuto dal punto per tornare alla tastiera“.

Ricordiamo che la seconda stagione della serie TV, disponibile in streaming da oggi su NOW, fa parte delle novità in arrivo su Sky e NOW durante questo mese.