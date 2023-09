Novità Xiaomi in sconto: torcia SALVAVITA super premium a mini prezzo (38€)

Uno spettacolare nuovo prodotto firmato Xiaomi. Questa potente torcia, con illuminazione fino a 1000 lumen, è in grado di diventare un potente salvavita. Infatti, integra un sistema per tagliare le cinture di sicurezza e per rompere i vetri. Dotato di batteria integrata ricaricabile, si tratta di un prodotto super premium, pronto a tornare utile in una marea di contesti.

In promozione su eBay, questa eccellente novità puoi portarla a casa a 38€ circa appena: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – applica il codice “SETTEMBRE2023”. Lo ricevi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, ma la disponibilità residua è limitatissima.

Un prodotto di qualità particolarmente elevata. Elegante nel design, utilissimo in diversi contesti, questo dispositivo ti permetterà di illuminare fino a ben 240 metri di distanza, grazie al raggio luminoso di ben 1000 lumen. Come anticipato, integrati ci sono un rompivetro e sistema per tagliare rapidamente le cinture di sicurezza. Grazie a questa caratteristica, qualora dovessi rimanere bloccato in auto, potresti uscire rapidamente e senza alcun impedimento.

La presenza di batteria integrata ricaricabile è un plus da non sottovalutare: non dovrai acquistarne di nuove una volta scariche. Nonostante si tratti di una novità, adesso questa spettacolare torcia di Xiaomi è in gran sconto su eBay. Mettila al volo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “SETTEMBRE2023”. La porti a casa a 38€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite in pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.