Un'ottima TV con a bordo Android. La novità del momento è Xiaomi Mi Smart TV P1 ed è eccezionale. L'edizione da 32″, perfetto per camera e cucina, ora la prendi in gran sconto a 249,90€ da Amazon con spedizioni assolutamente rapide e gratis: pochissimi pezzi disponibili, completa l'ordine al volo.

Xiaomi: eccellente TV in gran sconto

Un pannello LED di nuova generazione, che ti permetterà perfetta visibilità in ogni angolazione. Una televisione che è anche dotata di decoder DVB T2, perfetta quindi per il nuovo digitale terrestre.

Tutto qui? Certo che no, la sua bellezza e lo schermo sono solo l'anticipo di tutto quello che potrà offrirti questo gioiellino. C'è tutto il suo cuore smart, basato su Android TV. Avrai accesso a tutti i contenuti in streaming che ti piacciono di più, potrai scaricare applicazioni e giochi e non solo. Se lo desideri, avrai anche possibilità di navigare su Internet e – addirittura – potrai collegare una tastiera o un controller, sfruttando la connettività Bluetooth.

Potrei aver finito di raccontartelo, ma ma non è così: la tua nuova smart TV di Xiaomi ha un sacco di sorprese. Fra queste, c'è anche un Chromecast integrato. Sai cosa significa? Potrai trasmettere da smartphone, PC, tablet e altri dispositivi tutto quello che viene mostrato sullo schermo, in tempo reale!

Non perdere l'occasione di portare a casa questo gioiellino di televisione intelligente: su Amazon la porti a casa a 249,90€ appena e godi anche di spedizioni ultra rapide e gratis. Un vero e proprio affare, possibile solo grazie ai super saldi estivi del momento.

Approfittane adesso, ancora pochi pezzi disponibili in super offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home