Sbarca su Amazon una novità super divertente. Arrivano le mistery box! Ricordi le buste a sorpresa di quando eri piccolo? Ecco, funziona allo stesso modo, ma con prodotti tech: la prendi a 9,60€ e dentro puoi trovare di tutto. Le spedizioni sono assolutamente gratis.

Su Amazon arrivano le mistery box e costano poco

Un pacco a sorpresa, che compri per fare o farti un regalo divertente. Al suo interno, viene specificato nell'inserzione, puoi trovare premi di diverso valore, in base al caso. Nel 65% dei casi troverai un prodotto il cui valore è maggiore o uguale al denaro investito; nel 25% dei casi è il doppio; nell'8% dei casi ci sono due o più premi all'interno mentre nel 2% dei casi vinci un premio misterioso di alto valore.

Insomma, ti affidi totalmente al caso ed è estremamente divertente. L'investimento è irrisorio, ma potresti trovare premi di valore ben superiore: non solo per te, potrebbe essere un regalo molto divertente da fare a un amico. Io, che proprio alle sorprese non so resistere, ho già preso il mio: non mi resta che aspettare per vedere cosa c'è dentro. La tua mistery box puoi prenderla adesso a 9,60€ da Amazon e le spedizioni sono assolutamente gratis.

