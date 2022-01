Novità Amazon per digitale terrestre: decoder premium AVANZATO a 34€

Questo decoder per il nuovo digitale terrestre DVB T2 è appena arrivato su Amazon. A questo prezzo è un vero e proprio affare: telecomando 2 in 1, alimentazione USB anche dietro la TV, interfaccia semplice e intuitiva. Per averlo a 34€ circa appena, non devi far altro che completare rapidamente l'ordine. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Digitale terrestre: nuovo decoder su Amazon

Si tratta del potente Edition Picco T265 Pro, evoluzione degli altri modelli e con una serie di novità degne di nota. Un peccato non prendere questo e accontentarsi di altri modelli: puoi avere il top, senza spendere di più.

Massima compatibilità con il codec HEVC Main 10. In un attimo, lo colleghi alla TV (tramite ingresso HDMI o SCART) e sei pronto. La configurazione è super semplice, grazie all'interfaccia utente intuitiva e al praticissimo telecomando. Lo stesso è un 2 in 1: puoi usarlo anche per controllare la televisione.

Ancora, uno dei suoi pregi è il modo in cui puoi alimentarlo: la magica porta USB. Una comodità assurda perché puoi decidere se collegarlo alla presa al muro, tramite l'adattatore in dotazione, oppure attaccarlo direttamente alla presa USB della TV, se ce n'è una.

Tutto qui? No! Questo gioiellino ti offre ancora di più: tramite la sua porta USB anteriore, puoi ottenere funzionalità aggiuntive. Ad esempio, usando un'antenna WiFi (non in dotazione) puoi collegarlo a Internet. Oppure, puoi inserire una memoria esterna e riprodurre i contenuti audio e video che ci sono a bordo.

Insomma, questo decoder avanzato – novità su Amazon – è un prodotto perfetto per il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2. A questo prezzo, è un autentico affare: completa rapidamente l'ordine per averlo a 34€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.