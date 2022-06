Novità Amazon: Fire TV Stick Lite ora con telecomando avanzato (29€)

Il celeberrimo Fire TV Stick Lite, sistema che rende immediatamente smart qualsiasi TV o schermo dotati di ingresso HDMI, si rinnova. Ora è ancora più completo, grazie al telecomando avanzato, disponibile in confezione. Rispetto a quello vecchio risulta decisamente più completo e corredato da pulsanti di accesso rapido ai contenuti presenti sulle tue piattaforme preferite.

Il prezzo rimane invece invariato, si può ancora portare a casa a 29,99€ appena da Amazon con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Pochissimo, considerando il potenziale di un sistema di intrattenimento completo, basato su una personalizzazione di Android, e con una interfaccia utente semplice, ma allo stesso tempo realizzata in modo impeccabile. Perfetto per guardare o ascoltare contenuti in streaming oppure on demand, puoi usarlo anche per scaricare applicazioni e giochi.

Fire TV Stick Lite ha un nuovo telecomando

Se c’era qualcosa della quale si sentiva la mancanza, sul più economico di questi dispositivi, era proprio la presenza del nuovo telecomando. Adesso c’è ed è possibile approfittare del suo potenziale. Più bello e colorato, sono i tasti rapidi a farla da padrona. Infatti, adesso hai dei pulsanti per accedere in modo diretto a: Prime Video, Disney+, Netflix e Amazon Music.

Il prezzo è rimasto invariato e – adesso – Fire TV Stick Lite diventa un dispositivo irrinunciabile. Con un investimento di appena 29,99€ puoi portare a casa da Amazon un sistema di intrattenimento avanzato, pronto a rendere smart anche le televisioni più datate. In più, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.