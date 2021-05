Amazon Echo Show 8 e 5 di nuovissima generazione sono finalmente acquistabili in Italia e puoi comprarli in sconto a quanto pare. Ecco cosa offrono e dove trovarli, approfittando di spedizioni rapide e gratis garantite dai servizi Prime.

Amazon Echo Show 8 e 5 2021 in Italia: la promozione

Due nuovi modelli di smart speaker, equipaggiati con il celeberrimo assistente vocale Alexa e molto più proiettati verso la possibilità di permettere agli utenti di tenersi in contatto attraverso i dispositivi Echo.

Show 8 offre ora una camera ultragrandangolare da 13MP, un nuovo display HD e – soprattutto – un nuovo processore octa core. Non manca una coppia di speaker audio per garantire qualità stereo, che ti permetteranno dia vere il massimo da questo dispositivo. Infatti, non solo risulterà perfetto per effettuare videochiamate, ma anche per vedere i tuoi video preferiti (anche da Netflix!).

Show 5 anche migliora tantissimo e ora dispone una nuova fotocamera in alta definizione e diventa ancora di più un oggetto d’arredo grazie alle nuove colorazioni disponibili. Infatti, potrai comprarlo in Bianco Ghiaccio, Antracite e Blu Notte.

Il prezzo di Echo Show 8 è di 129,99€, ma ora puoi averlo in promozione a 109,99€ appena mentre Show 5 è in vendita al prezzo di 84,99€, mentre in sconto lo porti a casa a 79,99€. Sebbene non sia stata annunciata alcuna promo ufficiale, sembra che i dispositivi siano in sconto, anche se le immagini non sono quelle della nuova edizione.

