Novità Amazon disponibili da OGGI: ecco Echo Pop ed Echo Show 5 2023

Echo Pop ed Echo Show 5 2023 sono disponibili ufficialmente da oggi direttamente su Amazon. I nuovi smart speaker e smart display possono essere ordinati con spedizioni veloci e gratuite, offerte dai servizi Prime. Prodotti di nuova generazione, che cambiano nel design ma anche nelle funzionalità. Per ordinarli al volo, basta scegliere il dispositivo che preferisci:

Lo smart speaker, in realtà, segna un’era completamente nuova nella storia dei dispositivi intelligenti del brand. Infatti, effettivamente non ha un predecessore: si tratta di un dispositivo del tutto nuovo, che punta funzionalità, forme e colori per conquistare gli utenti. Un oggetto intelligente naturalmente, che ti permette di sfruttare tutto il potenziale dell’assistente vocale Alexa, ma non solo questo. Infatti, mira essere anche un particolare oggetto di arredo, che assolutamente non passa in osservato in casa oppure in ufficio.

Il nuovo smart display segna invece un punto di svolta nella arcinota gamma già disponibile da diversi anni. Infatti, migliora l’estetica, il processore è più potente rispetto al predecessore così come anche il display e l’audio risultano migliorati. Ancora, c’è un microfono in più che permette una migliore è più fluida interazione con Alexa: risulterà più reattiva e subito pronta a rispondere ai nostri quesiti senza incertezze.

Come anticipato, i nuovi dispositivi sono finalmente disponibili con consegna immediata su Amazon e possono essere ordinati da subito con spedizioni veloce gratis per gli abbonati ai servizi Prime:

Hai già scelto il tuo preferito?

