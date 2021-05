L'ultima novità è il campanello smart Ring Video Doorbell Wired ed è il nuovo gioiellino in tema di smart home di Amazon: puoi averlo a 59€ ed pronto a rendere la tua casa ancor più sicura. Nonostante sia un prodotto premium, lo proti a casa a prezzo super accessibile con spedizioni rapide e gratis. Ecco cosa offre.

Ring Video Doorbell Wired: super prezzo su Amazon

La tua sicurezza al primo posto con questo dispositivo. Sembra un campanello qualsiasi, ma in realtà nasconde un cuore tutto tecnologico, a partire dalla videocamera grandangolare con risoluzione FHD. Non mancano poi speaker e microfono, che ti permetteranno di comunicare con chi c'è alla porta in modo agevole.

Ovviamente, trattandosi di un dispositivo smart, è super compatibile con lo smartphone. Potrai tenere tutto sotto controllo da remoto attraverso l'applicazione gratuita per smartphone, fornendoti anche avvisi in tempo reale. Non solo: se lo abbinerai al Piano Ring Protect, potrai beneficiare di un sacco servizi aggiuntivi, che potrai provare gratis per 30 giorni in forma completamente gratuita.

Infine, proprio perché si tratta di un prodotto Amazon, potrai godere della possibilità di guardare chi c'è alla porta sfruttando i tuoi smart display con a bordo Alexa. Tutto quello che ti serve, collegando semplicemente il Ring Video Doorbell Wired alla rete Internet e alla corrente elettrica.

Per portarlo subito a casa, devi solo collegarti all'inserzione ufficiale, prima che le scorte finiscano. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sempre a caccia di super occasioni? Le occasioni migliori sono sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

