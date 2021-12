Novità Amazon: auricolari HONOR in promo lancio a 36€, FOLLIA

I nuovissimi auricolari HONOR Choice Earbuds X sono in promo lancio su Amazon a prezzo piccolissimo. Ottime cuffiette true wireless, che puoi avere a 36€ circa appena. Non perdere l’occasione del momento: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l’ordine per approfittarne.

Amazon: nuovi auricolari HONOR in gran sconto

Un wearable spettacolare. Design semi in ear, perfetti per lo sport: perfetta aderenza alle orecchie, senza tuttavia isolarti completamente dall’ambiente circostante. Ottima qualità audio, sia in ascolta che in chiamata. Il Bluetooth 5.2 ti permette connessione stabile allo smartphone anche a diversi metri di distanza.

Ottima anche l’autonomia energetica, prolungata grazie al case di ricarica, che protegge anche le cuffiette da danneggiamenti mentre non sono in uso. Dotati di porta USB C, anche la ricarica è super rapida.

Il regalo perfetto per Natale, tecnologico ed economico, sono proprio loro: i nuovi HONOR Choice Earbuds X. Con la promozione lancio, su Amazon costano pochissimo. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l’ordine per approfittarne. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime prima di Natale.