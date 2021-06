Tecnicamente, si chiama Miiiw NK5253. Questo termometro igrometro by Xiaomi è bello, completo, elegante, preciso e – ora – più economico che mai. Costa appena 11,04€ su Amazon con spedizioni rapide e gratis. Questo è il momento di capire dietro quali prodotti c'è lo zampino del colosso cinese e portare a casa gadget eccezionali a prezzo bancarella.

Xiaomi: termometro igrometro a prezzo assurdo su Amazon

Lo guardi, lo prendi in mano e ne percepisci subito la qualità elevata. Se non sai da dove proviene, e quanto lo puoi pagare, è difficile immaginare quanto posso costare.

Il design sottile, l'ampio schermo con eccellente visibilità, l'umidità e la temperatura sempre sott'occhio, così come orario e data. A completare il tutto, una barra colorata, che in qualsiasi momento ti fa capire se sei in una zona di confort, oppure se l'aria è troppo secca o troppo umida.

Questo gioiellino, che funziona a batteria, non ha bisogno di cavi o parti esterne: lo posizioni sul tavolo o al muro, decidi tu come migliorare l'arredamento dell'ambiente dove lo sistemerai. Di certo, se non sai che dietro c'è lo zampino di Xiaomi (attraverso la piattaforma YouPin) difficilmente ti capaciti di come possa – tanta qualità – costare appena 11€.

La vera occasione però sta nel fatto che adesso non devi prenderlo da Aliexpress o altri store cinesi. Non devi aspettare 20 giorni almeno perché arrivi a casa. Il vero affare lo fai perché adesso costa come se lo acquistassi dalla Cina, ma ti arriva direttamente dai magazzini Amazon e non solo: le spedizioni sono rapide e gratis.

Potresti chiedere di più? Oggi hai avuto la fortuna di scoprire un prodotto, il termometro igrometro Miiiw NK5253, che mai avresti pensato fosse di Xiaomi. Hai anche avuto l'occasione di accaparrartelo in sconto su Amazon a una cifra irrisoria: fatti furbo, sei solo tu a decidere di completare l'affare del giorno. Ti piacciono queste chicche? Non dimenticare che il meglio puoi trovarlo sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

