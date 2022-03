Notte degli Oscar 2022: 5 gadget tech per viverla al meglio

Fra il 27 e il 28 marzo 2022 si terrà la notte degli Oscar 2022. Hai tutto quello che serve per godertela al meglio? I 5 gadget tech che ti segnalo oggi ti permetteranno di vivere al top lo specialissimo evento.

Sono stata attenta alla fascia di prezzo. Tutto quello che ho selezionato puoi prenderlo a cuor leggero da Amazon, ottenendo dispositivi di qualità investendo molto poco. Dai un'occhiata, ognuno di questi prodotti potrai sfruttarlo ben oltre la notte fra il 27 e il 28 marzo.

Notte degli Oscar 2022: goditela al meglio con questi gadget tech

Una selezione rapida, fatta di dispositivi pensati per l'intrattenimento smart. Dal proiettore alla Fire TV Stick: dai un'occhiata e scegli quello che più ti piace, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Il primo ci tengo a segnalartelo subito perché è in offerta lampo. Si tratta di un proiettore compatto, con risoluzione FHD, che puoi sfruttare per vedere i contenuti che ti piacciono di più fino a 120 pollici! Dotato di supporto a smartphone, PC, tablet e televisori, con una piccola astuzia lo rendi subito smart. Come? Sfruttando il secondo oggetto che sto per raccontarti! Per adesso, ti consiglio di completare l'ordine al volo per portare a casa questo gioiellino a 59,99€ invece di 79,99€ (offerta quasi esaurita).

Il secondo oggetto, perfetto in abbinata al primo, è il Fire TV Stick. Uno smart stick spettacolare, con a bordo una personalizzazione del sistema operativo Android e quindi con l'accesso praticamente a tutte le applicazioni per lo streaming audio e video: con lui, non avrai problemi a seguire tramite Web la notte degli Oscar. Dotato di telecomando intelligente, con supporto all'assistente vocale Alexa, è perfetto da abbinare al tuo nuovo proiettore, ma anche alla TV o a uno schermo: basta un ingresso HDMI. Il prezzo? Bassissimo: puoi portarlo a casa a 29,99€ appena.

Il terzo gadget tech è indispensabile per godersi l'audio al meglio. Ho scovato una soundbar compatta da ben 50W, che puoi collegare tramite Bluetooth oppure a cavo. Un prodotto che ti garantisce un volume alto, ma anche bassi ben chiari e definiti. Non manca ovviamente un telecomando per la gestione veloce. Il prezzo? Adesso più accessibile che mai: spunta il coupon in pagina e portalo a casa a 40€ circa appena.

Il quarto dispositivo è perfetto per creare l'atmosfera perfetta. Un bel kit di strisce LED RGB smart, che piazzi in pochi secondi dietro la televisione e subito crei l'ambiente perfetto per goderti i contenuti che ti piacciono di più. Il suo cuore smart, ti permette di gestirne ogni aspetto tramite lo smartphone, grazie all'apposita applicazione e alla connettività WiFi, che addirittura rende il dispositivo compatibile con gli smart speaker. Spunta il coupon oin pagina e porta tutto a casa a 19,99€ da Amazon.

Per finire, un prodotto indispensabile per godere del volume che preferisci anche di notte. Un paio di cuffie wireless di Sony, specifiche per ls televisione e con un design moderno irresistibile. Con una portata che arriva fino a 100 metri, potrai stare comodo sul divano, guardare i tuoi programmi preferiti e non temere di disturbare gli altri. Incredibilmente, li puoi portare a casa a 39€ circa invece di 60€.

Insomma, con questi 5 gadget tech, che trovi su Amazon a prezzo super accessibile, hai tutto quello che serve per vivere al meglio la notte degli Oscar 2022. Non dimenticare che si tratta di dispositivi che puoi utilizzare senza alcun problema in una marea di contesti non in una sola occasione. Su ogni articolo, godi di spedizioni rapide e gratiuite, garantite dai servizi Prime.