Nothing phone si mostra online: ecco come potrebbe essere

Nothing, il brand nato da un'idea dell'ex co-fondatore di OnePlus Carl Pei, sta facendo tutti i passi giusti nel settore; in prima istanza ha lanciato i Nothing Ear(1), degli auricolari TWS apprezzati per le prestazioni, il prezzo aggressivo e il design unico.

Per il suo secondo prodotto, la compagnia potrebbe voler svelare uno smartphone che, secondo quanto riferito, lo potremo vedere già ad aprile.

Nothing Phone nelle mani di Carl Pei? Forse sì…

Ora, un presunto telefono Nothing è stato avvistato nelle mani di Carl Pei, proprio durante il MWC 2022 che si è tenuto a Barcellona; possiamo notare ciò grazie ad un'immagine condivisa dal sempre affidabile Evan Blass. Possiamo vedere l'alto dirigente del marchio che sta mostrando il telefono a qualcuno. Questa potrebbe essere la stessa immagine che TechCrunch ha affermato di aver visto in un rapporto.

Sebbene non sia visibile molto dall'immagine, possiamo chiaramente osservare il pannello posteriore di colore nero e un modulo fotocamera circolare con un flash LED. Gli adesivi sul pannello suggeriscono che potrebbe essere un prototipo. Sembra avere un'estetica minimal e squadrata, come la maggior parte dei flagship che vediamo in questi ultimi mesi.

Da quello che possiamo capire, il design non sembra avere quel fattore ‘unico', mentre il rapporto di TechCrunch, citando fonti a conoscenza della questione, affermava che il primo top di gamma di casa Nothing condividerà un “linguaggio di design simile ed elementi di trasparenza visti nel primo articolo del marchio” Quindi c'è la possibilità che quello che stiamo vedendo in queste immagini sia solo un device coperto da una cover per non spoilerare accidentalmente il gadget in anteprima.

Sicuramente, sarà un'ammiraglia degna del suo nome e della fama di Carl Pei che, vi ricordiamo, ha fondato insieme a Pete Lau, il marchio OnePlus che tutti noi oggi conosciamo e amiamo. Siamo molto curiosi!