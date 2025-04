Nothing Phone 3 arriverà in estate: la conferma arriva dal CEO

Dopo aver lanciato due modelli di fascia media nei primi mesi del 2025, Nothing è pronta a tornare sotto i riflettori con il suo prossimo smartphone flagship. Durante una sessione AMA (Ask Me Anything) tenutasi su X, il CEO Carl Pei ha finalmente rotto il silenzio: Nothing Phone 3 verrà lanciato ufficialmente nel terzo trimestre del 2025, ovvero tra luglio e settembre.

Un top di gamma a completare la lineup 2025

La finestra di lancio indicata da Pei segue il solco tracciato dai precedenti modelli della casa. Il Nothing Phone 2 è arrivato l’11 luglio 2023, mentre il Phone 1 ha debuttato a metà luglio 2022. Se la tradizione verrà rispettata, il nuovo dispositivo potrebbe vedere la luce proprio nel pieno dell’estate, un periodo strategico per il mercato della telefonia mobile.

Nel corso di quest’anno, Nothing ha già presentato il Phone 3a e il Phone 3a Pro, entrambi destinati alla fascia media. A breve sarà inoltre svelato il CMF Phone 2 Pro, ma sarà proprio il Phone 3 a rappresentare la punta di diamante dell’offerta. Il nuovo modello sarà la risposta di Nothing alla crescente domanda di smartphone premium, proseguendo sulla scia positiva lasciata dal Phone 2.

Durante l’AMA, Pei ha anche rivelato alcuni dettagli interessanti sul processo di sviluppo. Portare un telefono dal concept al mercato richiede solitamente dai nove ai diciotto mesi, a seconda del livello di innovazione del prodotto. Un’informazione che lascia intuire quanto tempo il Phone 3 sia stato in cantiere.

Al momento, Nothing non ha ancora rivelato dettagli sul chipset o sul prezzo del Phone 3. Tuttavia, con la finestra di lancio ormai ufficializzata, è lecito aspettarsi nuovi annunci a breve.