Nothing Phone (2)a: spuntano dettagli online sul nuovo midrange low-cost

In queste ore sono emersi nuovi dettagli inerenti un nuovo smartphone della startup di Carl Pei. Di fatto sono trapelate notizie sul futuro midrange low-cost Nothing Phone (2)a. Per chi non lo sapesse, questo brand è nato dall’ex co-founder di OnePlus e, nel giro di pochi anni, si è fatto conoscere a livello globale dall’utenza. I dispositivi vantano specifiche interessanti e hanno un design originale trasparente. Pensiamo al primo telefono del costruttore, il Phone (1) che costa solo 349,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon.

Andiamo con ordine: la compagnia ha rilasciato solo due smartphone fino ad adesso, il Phone (1) e il Phone (2). Adesso però, secondo una fuga di notizie, la società starebbe pensando di rilasciare un terzo dispositivo ma questo potrebbe non essere il successore del precedente. A riportare le informazioni del tipster Sanju Choudhary su X, scopriamo che un nuovo terminale avente numero di modello AIN142 è stato avvistato in rete. Non si chiamerà Phone (3) ma Phone (2)a. Il gadget avrà uno schermo AMOLED da 6,7″ con tanto di foro per la selfiecam al centro dell’unità. Posteriormente vanterà la solita interfaccia “Glyph”.

