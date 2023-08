Nothing Phone (2): sconto FOLLE del 6% su Amazon, correte a prenderlo

Oggi vi parleremo del nuovo device della startup di Carl Pei; si chiama Nothing Phone (2) ed è uno smartphone veramente eccezionale, dotato di una serie di caratteristiche uniche che ve lo faranno amare sin dalla prima accensione. Dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 di fascia altissima, coadiuvato da 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna ma anche da un modem 5G per la connettività next-gen. È certificato IP54, presenta l’interfaccia Glyph di seconda generazione, ha due lenti con quella principale da 50 Megapixel avente OIS, presenta l’NFC per i pagamenti contactless e, infine, troviamo uno schermo da 6,7 pollici LTPO con refresh rate adattivo fino a 120 Hz, risoluzione FullHD+ e tecnologia OLED. La batteria da 4700 mAh assicura prestazioni di altissimo profilo.

Grazie agli sconti di Amazon sarà vostro con soli 660,58€ al posto di 729,00€, spese di spedizione incluse. Il modello che vi segnaliamo è quello grigio scuro ma volendo c’è anche quello bianco.

Nothing Phone (2): le sue caratteristiche

In primo luogo dobbiamo parlarvi della NothingOS 2.0; questa skin è stata rinnovata da cima a fondo, con le nuove etichette delle app, la griglia è tutta nuova, i widget interattivi sono stati modificati e non dimentichiamo l’interfaccia Glyph che permette di assegnare sequenze di luci e suoni con i LED differenti a seconda del contatto e della notifica ricevuta. Si possono persino creare suonerie personalizzate con Glyph Composer.

I due sensori fotografici avanzati da 50+50 Megapixel assicurano scatti assurdi in ogni condizione di luce. HDR avanzato, Motion Capture 2.0 e Night Mode e Super Res Zoom 2x: queste sono solo alcune delle tante features di sistema. La selfiecam è da 32 Megapixel. Gira video in 4K a 60 fps con le ottiche principali. Il display invece, è un pannello da 6,7 pollici LTPO OLE con luminosità massima di 1600 nit e Gorilla Glass 5, sia sullo schermo anteriore che sulla back cover. La batteria infine, da 4700 mAh assicura un giorno di utilizzo intenso e si ricarica da 0 al 100% in soli 55 minuti. A soli 660,58€ questo smartphone è il best buy del giorno.

