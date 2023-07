Nothing Phone 2 sbarca su Amazon in pronta consegna: ecco dove

Nothing Phone 2 sbarca ufficialmente su Amazon. Il potentissimo e iconico smartphone è disponibile in pronta consegna e in tutte le versioni. Scegli il colore e il taglio di memoria e completa l’ordine rapidamente (a partire da 729€). Arriva con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Uno smartphone potentissimo, dotato di display AMOLED mozzafiato con refresh rate da 120Hz e comparto fotografico potentissimo composto da 3 sensori (dei quali due da ben 50MP e uno di tipo ultra grandangolare).

Eccellente autonomia energetica, grazie alla batteria da 4700 mAh e alla ricarica super rapida. Il suo cuore pulsante è un altro però: si tratta del potentissimo processore Snapdrago 8+ Gen 1, affiancato da ben 12GB di RAM e 256/512GB di storage interno.

Ovviamente, il design, con la sua Glyph Interface e i suoi giochi di luce, non passa inosservato. Iconico, bellissimo e super premium: questo incredibile smartphone è unico nel suo genere. Non perdere la straordinaria possibilità di essere fra i primissimi a portare a casa il nuovissimo Nothing Phone 2. Lo trovi direttamente su Amazon: completa il tuo ordine al volo per prenderlo a partire da 729€ con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.