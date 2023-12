Nothing Phone (2): prezzo SPECIALE con sconto e coupon di 30€

Clamoroso sconto quello che vi stiamo segnalando adesso su Amazon; il meraviglioso flagship killer della nuova startup di Carl Pei, il Nothing Phone (2), oggi costa pochissimo. Sarà vostro con soli 622,63€ grazie alle offerte folli presenti sul sito, con un risparmio medio sul valore di listino pari al 15%, ma non finisce qui. Applicando un coupon da 30€ al checkout, andrete a pagare solo 592,63€, IVA inclusa e le spese di spedizione saranno comprese nel costo del prodotto. Il nostro consiglio in questi casi, è sempre il medesimo: approfittatene subito prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. A questa cifra infatti, è da prendere immediatamente, ma fate presto.

Nothing Phone (2): il flagship killer più incredibile che vi sia

Con Amazon avrete diritto alla consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero e, non di meno, potrete anche godere del reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di eventuali problematiche o di ripensamenti. Avrete perfino due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Il Nothing Phone (2) è uno smartphone pazzesco, certificato contro gli schizzi d’acqua e la polvere (dispone dello standard IP54), ha ben 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (nel modello preposto), è in colorazione bianca, ha il supporto al Dual SIM e gode di uno schermo LTPO OLED da 6,7 pollici super risoluto, con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e risoluzione FullHD+, perfetto per la visualizzazione dei contenuti online. Non possiamo non citare Android 13 con skin NothingOS 2.0 e, ovviamente, l’interfaccia Glyph aggiornata che è composta da una serie di LED che si illuminano a seconda della notifica in entrata o per segnalare altre comunicazioni dal device (stato di carica, la sveglia e così via). Eccellente la batteria da 4700 mAh che si ricarica in un lampo e che promette un giorno e mezzo di autonomia con una singola carica; non manca poi la wireless charging per donare energia al device anche senza l’ausilio del cavo. A soli 592,63€ (ricordatevi di attivare il coupon) farete sicuramente un ottimo affare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.