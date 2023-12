Nothing Phone (2): prezzo da Black Friday, lo paghi meno di 599€ con un COUPON

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia alta ma che non costi troppo, oggi vogliamo consigliarvi il meraviglioso Nothing Phone (2), un prodotto fantastico, unico nel suo genere (per via dell’interfaccia Glyph), con una scheda tecnica all’avanguardia, un SoC premium e uno schermo super risoluto e nitidissimo. Il design è minimal come vuole la moda del momento, con un frame squadrato, un look accattivante e un comparto fotografico degno di nota.

Viene venduto e spedito da Amazon a soli 623,13€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato). Sappiate però che con uno sconto di 30€ grazie ad un coupon applicabile al checkout si potrà pagare, in totale, solo 593,13€. Capite bene il risparmio quanto è elevato? Costa quanto un midrange ma è un flagship killer pazzesco. Il modello in questione è in colorazione White, con 12 GB di RAM e 256 GB di storage su memorie UFS.

Nothing Phone (2): il flagship killer del momento

Questo smartphone della nuova startup di Carl Pei è un super best buy; costa poco ma offre tanto. Partiamo dallo schermo OLED da oltre 6,7″ LTPO con refresh rate fino a 120 Hz, cornici sottili, foro per la selfiecam e tecnologie all’avanguardia. Vi è un frame un alluminio e una back cover in vetro che cela il sistema Glyph composto da tantissimi mini LED che si attiva in base alla notifica che ricevete. C’è la batteria che dura tantissimo con una singola carica e si ricarica rapidamente mediante USB Type-C.

C’è la consegna celere, come detto, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine; si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. A soli 593,13€, IVA inclusa, il Nothing Phone (2) è un super best buy.

