Nothing Phone (2): lo paghi meno di 580€ con un COUPON su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone veramente spettacolare; si chiama Nothing Phone (2) ed è u flagship killer unico nel suo genere. La sua killer feature è rappresentata dall’interfaccia Glyph che rende originale la back cover. Per farla breve, questa è dotata di un sistema di mini LED che si illuminano e si attivano a seconda della notifica o della chiamata che ricevete e vi segnalano informazioni del device tramite la luce ad intermittenza. Tuttavia, questo gadget non è famoso solo per questa particolarità; è altresì potentissimo visto che è dotato di un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm coadiuvato da un modem 5G e da 12 GB di RAM. Lo storage è da 256 GB e l’interfaccia operativa è la NothingOS 2.0 con tante features super personalizzabili. Ricordatevi che è anche impermeabile visto che è certificato IP54 e presenta un sistema fotografico composto da due sensori con quello principale da 50 megapixel. Lo schermo invece, è da 6,7 pollici, LTPO, OLED con refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Eccellente infine la batteria da 4700 mAh che si ricarica in un lampo.

Nothing Phone (2): conveniente e potentissimo

Grazie agli sconti folli di Amazon lo pagherete soltanto 576,89€ ma dovrete ricordarvi di spuntare la casella del coupon al momento del checkout così risparmierete 30€. Il prezzo di listino sarebbe infatti superiore ai 606€. C’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita, e si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o con il sistema interno al sito, cinque o dieci soluzioni a tasso zero.

Come detto, lo smartphone di Nothing è un flagship killer eccellente ma è anche un cameraphone di alto profilo con ottica principale da 50 Megapixel avente tante chicche software di pregio: Motion Capture 2.0, Night Mode, Super Red Zoom 2X e video in 4K a 60 fps. La selfiecam da 32 Megapixel invece, permette di avere scatti meravigliosi e di fare videocall in altissima qualità. Non lasciatevelo sfuggire: a soli 576,89€ questo è il miglior device da acquistare oggi su Amazon.

