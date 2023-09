Nothing Phone (2): la versione da 12+512 GB costa POCHISSIMO (è in sconto del 12%)

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia alta semplicemente unico nel suo genere; è il meraviglioso Nothing Phone (2) uscito da pochissimi mesi sul mercato. Il marchio è Nothing, fondato da Carl Pei pochissimo tempo fa dopo che ha lasciato OnePlus, l’altra azienda che aveva creato oltre 10 anni fa. Come detto, il flagship di cui vi parliamo è un potentissimo device dotato di processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da 12 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna (non espandibile). Questa iterazione, nella sua versione White, costa solo 746,44€, spese di spedizione incluse, al posto di 849,00€. Vi invitiamo a non lasciarvi sfuggire questa occasione perché le scorte potrebbero essere limitate, o peggio, la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro.

Nothing Phone (2): ecco perché dovete comprarlo oggi

Sono tanti i motivi per cui conviene acquistare oggi Nothing Phone (2) da Amazon; in primo luogo, vanta un design unico nel suo genere. La back cover è dotata di interfaccia Glyph, ovvero un sistema di LED che si illuminano in base alle notifiche che vi arriveranno. Non ci sono altri smartphone come questo in circolazione; lo schermo poi è un meraviglioso pannello da 6,7″ OLED LTPO (con refresh rate fino a 120 Hz) di nuova generazione, con risoluzione FullHD+, cornici sottili e singolo foro per la selfiecam. Posteriormente invece, dispone di un sistema fotografico composto da due sensori all’avanguardia; il primo è da 50 Megapixel con OIS al seguito, che scatta foto assurde anche al buio e gira video in 4K di qualità cinematografica.

Sotto la scocca batte un potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 che fa girare fluide tutte le applicazioni; è un chipset di punta che rende il device un’ammiraglia di prim’ordine. La batteria è da 4700 mAh e si ricarica con la fast charge: dallo 0 al 100% solo 55 minuti. Nothing Phone (2) da 12+512 GB costa solo 746,44€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.