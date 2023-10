Nothing Phone (2): il prezzo cala ancora su Amazon, ora è da prendere subito

Il Nothing Phone (2) cala ancora di prezzo grazie a questa nuova offerta Amazon. Ora, infatti, lo smartphone è disponibile con un prezzo scontato di 625 euro nella variante con 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Si tratta del nuovo minimo storico per lo smartphone su Amazon. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto. Lo sconto resterà valido solo per un breve periodo.

Nothing Phone (2) al minimo storico su Amazon

Il Nothing Phone (2) è uno degli smartphone più interessanti del momento, grazie a specifiche complete e a un design iconico. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 a cui si affiancano 12 GB di RAM e 256 GB di storage oltre a una batteria da 4.700 mAh. Si tratta di una configurazione che garantisce prestazioni, efficienza e un’ottima autonomia. Da segnalare anche una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel con OIS.

Il Nothing Phone (2) è dotato di una certificazione IP54 e del sistema operativo Android 13 con Nothing OS 2.0. Il comparto tecnico è di ottimo livello e il prezzo, grazie a questa nuova offerta, è ora davvero molto interessante.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Nothing Phone (2) 12/256 GB al prezzo scontato di 625 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per lo smartphone di Nothing su Amazon, in questa configurazione. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto. La promozione resterà valida solo per un breve periodo di tempo.

